صحة سوهاج: ضبط 23 ألف عبوة مشروبات وعصائر مجهولة المصدر ومغشوشه

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج عن ضبط 23 ألف عبوة من المشروبات والعصائر مجهولة المصدر والمغشوشة ما يقرب من 1250 لتر من المشروبات والعصائر بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج خلال حملة مكبرة على مخازن السلع الغذائية صرح بذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف محروس أنه استمراراً لجهود إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بسوهاج والحملات المتواصلة على جميع مراكز المحافظة واستكمالاً للحملات الرقابية السابقة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و معالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وتحت إشراف الدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي.

وأشار محروص إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شنت حملة مكبرة تحت إشراف الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والسادة إيهاب صابر وزكريا سرور مراقبي الأغذية بالمديرية وبالإشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بطهطا روماني نعيم ومينا عادل مفتشي الأغذية بطهطا.

وقد أسفرت تلك الحملة والتي تم من خلالها المرور علي مخازن السلع الغذائية الاساسية بمركز ومدينة طهطا عن ضبط مايقرب من 23 ألف عبوة من المشروبات الملونة والعصائر المختلفة مجهولة المصدر والمغشوشة والتي قد سبق ورود تحاليل سابقة بغشها مايقرب من 1250 لتر قبل طرحها للجمهور

تم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم إرسال المحاضر إلى النيابة العامة لتأييد عملية الضبط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها

ومن جانبه أكد دكتور أحمد محروس وكيل الوزارة أن حملات مراقبة الأغذية مستمرة على جميع مراكز المحافظة لضبط المخالفين وأن صحة المواطن خط أحمر.