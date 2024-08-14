شاهد نموذج لأحد المراكب الفرعونية القديمة بمتحف آثار الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار مدينة الغردقة ، الألاف من القطع الأثرية المختلفة والتي تعود لعدة عصور مختلفة بداية من العصر الفرعوني وصولا للعصر الحديث، ويحتوى العرض المتحفى على فتارين تم تنظيمها بنظام العصور من الأقدم إلى الأحدث.

من بين تلك القطع النادرة والتي ترجع للعصر الفرعوني، نموذج لمركب فرعوني قديم داخل المتحف من الخشب الملون عليها بحاره وبها قائد يقود المركب فى المقدمه، وهناك الكثير من النماذج لانواع مختلفة من المراكب استخدمها الفراعنة قديماً.

كانت المركب تستخدم لأغراض جنائزية وتستخدم فى الحياة اليومية وفى التجارة و الصيد مثل رحلات الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت مرورا بالفتح الإسلامى لعمرو بن العاص.