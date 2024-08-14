سياح العالم يتوافدون على معابد الأقصر والكرنك للاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجواء من البهجة والفرحة يعيشها سياح العالم القادمين من مختلف الدول لدى تواجدهم في محافظة الأقصر ، وذلك من خلال الزيارات السياحية والأثرية للمعابد والمقابر الفرعونية شرق وغرب المحافظة.

وتستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين، حيث يحصل السياح لدى تواجدهم فى الأقصر على دعم كبير من المسئولين في المعابد، وتنظيم الجولات والرحلات صباحاً ومساءاً للاستمتاع بالرحلات السياحية والأثرية، والتنزه ليلاً فى شوارع المدينة بعربات الحنطور وعلى الكورنيش وغيرها من المظاهر المبهجة.

جدير بالذكر، أن شركات السياحة المنتشرة حول الأقصر تقدم باقات متنوعة من المتعة والبهجة للضيوف بتوفير حجوزات فى الفنادق المختلفة بدءاً من الـ 5 نجوم حتى الموتيلات الصغيرة والفنادق منخفضة الأسعار، لضمان المتعة للجميع والتواجد لعدة أيام للاستمتاع بالمزارات السياحية والأثرية فى شرق وغرب الأقصر، حيث تستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين، بالتوجه إلى معابد الكرنك ومعبد الأقصر.

وتقدم محافظة الأقصر حالة من التنوع الكبير في المزارات السياحية والأثرية مما يساهم فى جذب أكبر للسياح من حول العالم، حيث تضم المراكب النيلية والفنادق العائمة والثابتة المنتشرة حول المحافظة وتضم كافة وسائل المتعة والترفيه، بجانب المعابد والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب المحافظة ورحلات السياحة بالحنطور والمغامرة بالبالون الطائر وغيرها من وسائل الاستمتاع والبهجة لضيوف الأقصر.



استقبال-السياح-فى-البازارات-داخل-المعابد



السياح-وسط-حالة-من-الفرحة-بين-أعمدة-معابد-الكرنك



جانب-من-زيارات-السائحين-على-معابد-الأقصر



جولات-السياح-حول-الجعران-المقدس-بالمعابد



زيارات-السائحين-فى-معبد-الأقصر



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