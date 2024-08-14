سعر جرام الذهب في مصر يتراجع 20 جنيهًا بسبب انخفاض الدولار

كتب - إسلام سعيد

سجل سعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الأربعاء هبوطًا بحوالي 20 جنيهًا لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، وبلغ سعر الجرام الآن 3465 جنيهًا مقابل 3485 جنيها، وجاء الهبوط بسبب تراجع الدولار في مصر 40 قرشًا بختام تعاملات اليوم.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3983 جنيها.

عيار 21 يسجل 3485 جنيها.

عيار 18 يسجل 2987 جنيها.

الجنيه الذهب 27880 جنيها.

هبوط الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر قبل قليل تراجع بحوالي 120 جنيهًا تقريبًا، بالتزامن مع هبوط محدود في سعر الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للعملات الذهب في مصر، حيث يتم احتساب الجنيه الذهب بحسب تغيرات سعر الذهب عيار 21.

الجنيه الذهب يضاف عليه رسوم أخرى مثل الضريبة والدمغة وتكاليف المصنعية، الأمر الذي يجعل سعر الجنيه الذهب في مصر المنشور في سياق هذا التقرير يعبر فقط عن سعر الذهب الخام بدون رسوم.