روسيا: لدينا خطط لمتابعة برنامج وطنى للطاقة النووية فى الفضاء

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قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن هناك خططاً حكومية لمتابعة برنامج وطني للطاقة النووية الفضائية.



وأوضح ميشوستين - في تصريحات خلال جلسة استراتيجية بعنوان "تطوير برامج الفضاء الروسية حتى نهاية العام" أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "تطوير توليد الطاقة النووية الفضائية في روسيا سيصبح مشروعاً فيدرالياً كبيرا. وسيهدف إلى إنتاج معدات للمهام المستقبلية، بما في ذلك تلك التي تستهدف الأبحاث القمرية".



وفي معرض حديثه عن المشروع الوطني لتطوير صناعة الفضاء حتى عام 2030، قال ميشوستين إنه يهدف إلى "إتاحة خدمات الاتصالات لمجموعة واسعة من المستهلكين، بغض النظر عن منطقتهم وضمان الانتقال إلى مستوى جديد تمامًا من المركبات المأهولة البعثات الفضائية والأبحاث الأساسية".



وأضاف ميشوستين أن "مشاريع الفضاء كانت دائما كثيفة الاستخدام للموارد، ولهذا السبب، إلى جانب تمويل الميزانية، هناك حاجة بالتأكيد إلى الاستثمار الخاص أثناء تنفيذ جميع المشاريع الفيدرالية في هذا القطاع، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص".