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رئيس الوزراء: نستهدف دخول 4.5 جيجا من الطاقة الجديدة والمتجددة الصيف المقبل

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 03:44 م
رئيس الوزراء: نستهدف دخول 4.5 جيجا من الطاقة الجديدة والمتجددة الصيف المقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من المستهدف دخول 4.5 جيجا من الطاقة الجديدة والمتجددة الصيف المقبل.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التهنئة لأبطال مصر فى أولمبياد باريس، موضحا أن عدد الميداليات التى كانت متوقعة فى أولمبياد باريس كانت من 6 لـ 9 ميداليات، موضحا أن هناك تقرير شامل يتم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها الرقابة الإدارية حول أداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في كل المسابقات.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، للشهر الخامس على التوالى ينخفض معدلات التضخم.

وأوضح أنه وجه بوضع خطة لانتاج أكثر من 100 مليون جهاز هاتف محمول فى العام بمصر ووضع حوافز لهذه الصناعة الواعدة ، موضحا أن احتياجات السوق المصرى من الهواتف المحمولة 20 مليون جهاز سنوياً.







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