دير شبيجل: ألمانيا تحقق فى احتمال وقوع حادث تخريبى ضد الجيش

وكالات

قالت مجلة دير شبيجل، إنه تم إغلاق ثكنات الجيش الألماني في إحدى مناطق كولونيا بالكامل بالشمع الأحمر، وتقوم هيئات حماية القانون الألمانية بالتحقق من احتمال حدوث أعمال تخريبية.

ونقلت المجلة عن مصادرها الخاصة، أنه من غير المستبعد حدوث تسرب غير مصرح به إلى الثكنات، وقد تكون المياه في الشبكة الموجودة هناك ملوثة.

وبحسب موقع روسيا اليوم، تم الطلب بإلحاح من العسكريين والمدنيين في المنطقة، عدم شرب المياه من هناك أو استخدامها للأمور الأخرى. وتحظر السلطات في الوقت الراهن على الجميع دخول المنطقة المحظورة. وتقع الثكنات المذكورة على مقربة من مطار كولونيا.

وبشكل إجمالي يتواجد في تلك المنشأة 4.3 ألف موظف عسكري و1.2 ألف موظف مدني.

وتقول المجلة، إنه يتم تزويد الثكنات هناك بشبكة مياه شرب خاصة بها.

وبحسب دير شبيجل، فتشت الشرطة العسكرية الألمانية المبنى والمنطقة صباح الأربعاء.