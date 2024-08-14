خطط إجلاء الأمريكيين من لبنان قد تشمل نحو 100 ألف شخص

أ ش أ

قال مسؤول حكومي أمريكي إن خطط الطوارئ التي وضعتها الإدارة الأمريكية لإجلاء الرعايا الأمريكيين من لبنان قد تشمل نحو 100 ألف شخص، جزء كبير منهم يحمل جنسية مزدوجة.



وأوضح المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه لقناة (سكاي نيوز) الاخبارية الثلاثاء- أن خطط الإجلاء التي ما يزال تنفيذها مرهونا بالتطورات، قد تكون الأكبر مقارنة بعمليات إجلاء الأمريكيين من هانوي في فيتنام عام 1975 ومن كابول عام 2021.



يأتي هذا في وقت تعهدت فيه إيران وحليفها حزب الله اللبناني بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.