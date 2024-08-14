اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أغسطس 2024 06:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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خطط إجلاء الأمريكيين من لبنان قد تشمل نحو 100 ألف شخص

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 04:00 ص
خطط إجلاء الأمريكيين من لبنان قد تشمل نحو 100 ألف شخص لبنان
أ ش أ

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 قال مسؤول حكومي أمريكي إن خطط الطوارئ التي وضعتها الإدارة الأمريكية لإجلاء الرعايا الأمريكيين من لبنان قد تشمل نحو 100 ألف شخص، جزء كبير منهم يحمل جنسية مزدوجة.


وأوضح المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه لقناة (سكاي نيوز) الاخبارية الثلاثاء- أن خطط الإجلاء التي ما يزال تنفيذها مرهونا بالتطورات، قد تكون الأكبر مقارنة بعمليات إجلاء الأمريكيين من هانوي في فيتنام عام 1975 ومن كابول عام 2021.


يأتي هذا في وقت تعهدت فيه إيران وحليفها حزب الله اللبناني بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.







الإدارة الأمريكية

إجلاء الرعايا الأمريكيين من لبنان

اخبار لبنان




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