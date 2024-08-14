خطة الحكومة لحل مشكلة كثافة المدارس أبرزها توسيع الشراكة مع القطاع الخاص

كتب ـ هشام عبد الجليل

تحظى منظومة التعليم باهتمام كبير من قبل الدولة، وهناك إجراءات وخطوات على الأرض تؤكد ذلك، وذلك لضمان استكمال منظومة التطوير، وتضمنت خطة التنمية للعام المالى الجارى مجموعة من المحددات لضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي.

وتستهدف الحكومة التوسع فى إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً فى المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة.

وتلتزم الحكومة بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً فى مرحلة التعليم الأساسى والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد، وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.