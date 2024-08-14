حملة ترامب الانتخابية: جمعنا مليون دولار من محادثة الرئيس السابق مع إيلون ماسك

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أعلنت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنها جمعت مليون دولار من المحادثة التي أجراها ترامب مع مالك منصة "X"، إيلون ماسك.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن حملة ترامب قالت، إن 25 مليون مستخدم لمنصة "X" استمعوا إلى المقابلة من البداية إلى النهاية، وأن هناك ما يقرب من 1.5 مليون مستمع متزامن أثناء البث المباشر.

وبدوره، قال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونج، "يمكن لوسائل الإعلام أن تكذب، لكن الأرقام لا تفعل ذلك: الأمريكيون حريصون على الاستماع إلى الرئيس ترامب وزخمه يتزايد مع اقترابنا من الخامس من نوفمبر".



وأضاف المتحدث: "سيبذل الرئيس ترامب كل ما في وسعه لتوصيل رسالته غير المكتوبة مباشرة إلى الناس".