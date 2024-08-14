اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أغسطس 2024 04:56 م
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حملات لتنظيم حركة سير الـ"توك توك" وتعليق ملصقات التعريفة فى المنوفية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 03:47 م
حملات لتنظيم حركة سير الـ"توك توك" وتعليق ملصقات التعريفة فى المنوفية جانب من تعليق ملصقات التعريفة
المنوفية - محمود شاكر

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على تنظيم حركة سير التوك توك داخل المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الازدحام المرورى حفاظاً على حقوق المواطنين.

وقامت اليوم رئاسة حي غرب شبين الكوم بشن حملات لتنظيم حركة سير مركبات الـ"توك توك" بشوارع العاصمة ووضع استيكر بمكان واضح للمواطنين والتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة المقررة بـ 10 جنيهات، فضلاً عن التنبيه بتطبيق الإجراءات القانونية ضد أي سائق مخالف حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وفي ذات السياق، قامت رئاسة حي شرق شبين الكوم بالتنسيق مع مشروع المواقف بالمحافظة لتوفير وتشغيل خط سرفيس ميت خاقان وحتي كوبري عمر أفندي للمساهمة في توفير وسيلة أمنة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.


ومن جانبه، ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي سائق يخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 ).







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