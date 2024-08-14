جامعة سوهاج تكرم الأولى على الثانوية العامة بالمحافظة "مكفوفين".. صور

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الطالبة عائشة إسماعيل شبانه، الأولى في الثانوية العامة على محافظة سوهاج من طلاب مدرسة النور للمكفوفين الشعبة الأدبية بمجموع 92%، بحضور الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، الدكتورة سلمى عبد المنعم نائب مدير المركز ووالدة الطالبة، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالمقر القديم.

وهنأ الدكتور حسان النعماني الطالبة عائشة على تفوقها، لافتاً إلى أن إدارة الجامعة تساند أبنائها الطلاب من ذوي الهمم وتدعمهم دائمًا، وتحرص على تنمية مهاراتهم، وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به، وتوظيف طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات، لمواصلة التميز والتفوق بحياتهم العلمية والعملية.

وقد عبر النعماني عن إعجابه بمواهب الطالبة الحافظة للقرآن الكريم، ومنشدة لمدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حيث استمع لآيات من الذكر الحكيم ونشيد لمدح رسول الله، مؤكداً على أن الطلاب من ذوي الإعاقة قد حباهم الله بمواهب وقدرات قد لا تتوفر في أقرانهم الأصحاء.

وقال الدكتور عماد الصوينع، إن عائشة التي تقيم بقرية المحامدة البحرية بمركز سوهاج قد حصلت على مجموع 377 بنسبة 92% في الشعبة الأدبية لتحقق حلمها في الإلتحاق بكلية الآداب قسم اللغة العربية، وذلك لشغفها الشديد للغة العربية، منذ أن بدأت بحفظ القرآن الكريم، من المرحلة الابتدائية، وقد شاركت في المسابقات الدينية التي ينظمها مركز نور البصيرة خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً ان الطالب قامت بأعمال التنسيق من خلال المركز.

وأعربت الطالبة عائشة عن سعادتها بتكريم رئيس الجامعة لها، مشيرة إلى أن هذا التكريم سيكون حافزاً لها لإستكمال دراستها الجامعية والسعى دائماً بكل جد واجتهاد للتفوق وحصد المراكز الأولى دراسياً، مضيفه أن والدتها هى الداعم الأول والمستمر لها فى حياتها و السبب فى تفوقها، كما ذكرت أنها الأبنة الرابعة من بين ستة أبناء لأب يعمل مدرس لغة عربية بالمرحلة الثانوية وأم ربة منزل.



الطالبة مع رئيس الجامعة



رئيس الجامعة مع الطالب ووالدتها