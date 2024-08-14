جامعة المنوفية تحصد الميدالية الفضية في كرة القدم الخماسية بدوري الجامعات المصرية

المنوفية - محمود شاكر

حقق فريق جامعة المنوفية لكرة القدم الخماسية المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات المرحلة الثانية لخماسي كرة القدم ببطولة الجامعات المصرية (الشهيد الرفاعي) التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشاد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بالأداء المتميز لفريق الجامعة والروح الرياضية بين الفرق المشاركة، مؤكدا أن الانشطة الطلابية تساهم فى تعزيز ثقة الشباب في أنفسهم وقدراتهم وإمكانياتهم وحثهم على استغلال طاقتهم واستثمارها بشكل إيجابى ،بالاضافة الي صقل قدراتهم القيادية والسلوكية ورفع روح التنافسية الشريفة بينهم ،كما وجه رئيس الجامعة التهنئة للفرق الفائزة .

وشهدت المباراة الختامية فوز جامعة بنها على جامعة المنوفية بأربعة أهداف مقابل هدفين لتحصد.جامعة بنها المركز الاول والميدالية الذهبية وجامعة المنوفية بالمركز الثاني وجامعة طنطا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وجامعة كفر الشيخ بالمركز الرابع.

حيث حضر المباراة الختامية التي أقيمت بالصالة المغطاة لجامعة المنوفية الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور ناصر عبد البارى نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب مرحبا بضيوف الجامعة ومشيدا بأداء الفرق الرياضية.

ومن جانبه وجه الدكتور مصطفى بيومي الشكر لجامعة المنوفية علي التنظيم الرائع للبطولة مشيدا بالروح الرياضية للطلاب المشاركين.

وكانت جامعة المنوفية قد تأهلت للمرحلة الثانية من منافسات البطولة عقب تصدر المجموعة في المرحلة الأولى واسفرت نتائج مباريات الجامعة في دور ال16 عن فوز المنوفية على جامعة 6 أكتوبر 0/3 والتفوق على جامعة الزقازيق في دور الـ 8 بنتيجة 3/5 والصعود النهائي على حساب كفر الشيخ بالفوز بركلات الترجيح 3/4 .

اشرف علي فريق الجامعة الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي وقاد الفريق في البطولة جهاز فني بقيادة الكابتن معتز صادق مسؤول النشاط الرياضي والكابتن ايمن عبد القوي مدير فني والكابتن خالد طلبه مشرف الفريق والكابتن حسام صلاح اداري الفريق.