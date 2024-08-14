جامعة الإسكندرية تستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الأربعاء، وفد لجنة المجلس الأعلى للجامعات لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة برئاسة الدكتورة أمانى شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بحضور الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وممثلوا فريق إعداد الملف بجامعة الإسكندرية وممثلين عن الإدارات المختلفة.

وفي كلمته رحب الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية بأعضاء اللجنة في رحاب جامعة الإسكندرية، موضحاً دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع، ورؤية جامعة الإسكندرية نحو رفع وعي طلاب الجامعة للاهتمام بالقضايا البيئية، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال المقبلة، والوصول إلى جامعة خضراء من خلال الالتزام بعدد من المعايير أهمها التعليم والبحث العلمي، والبنية التحتية للجامعة، ومعايير الطاقة والتغيير المناخي، وإدارة المخلفات، وإدارة المياه.

ولفت أن اللجنة تفقدت عدداً من المواقع بكليات الهندسة والطب والصيدلة والعلوم بمحرم بك ومجمع العلوم الانسانية، ومتحف ومكتبة الجامعة، والمدينة الجامعية، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، متمنياً التوفيق للجنة فى أداء عملها.



وقدم ممثلوا فريق إعداد ملف الزيارة بجامعة الإسكندرية عرضاً تقديميا عن جامعة الإسكندرية تضمن شرحاً لرؤية ورسالة جامعة الإسكندرية والأهداف الاستراتيجية للجامعة والاتفاقيات الدولية التي وقعتها جامعة الإسكندرية مع كبرى الجامعات العالمية، والإجراءات التي اتخذتها جامعة الإسكندرية لترشيد استهلاك الطاقة، وتحويل بعض المباني إلى مباني خضراء، وآليات ترشيد استهلاك المياه داخل الحرم الجامعى، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على البيئة.



