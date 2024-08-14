تعليم الإسكندرية: أكثر من مليار جنيه قيمة الاستثمار فى التعليم الفنى

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قال الدكتور عربي ابوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ، إن هناك طفرة في التعليم الفني بالمحافظة، حيث يشهد تحولا صناعيا وانتاجيا فى بعض الصناعات، وتحول إلى اقتصاديات التعليم عن طريق خطة للمدارس أن تكون منتجه وهناك عدد من الماكينات والأجهزة الموجودة بمدارس التعليم الفنى تتعدى المليار جنيه وذلك يحتاج إلى نوع من الاستفادة منه والتعليم يستفاد منه فى صناعات كثيرة.

وأضاف الدكتور عربى أبو زيد ، أن التعليم الفنى ينافس الأسواق والمصانع، ومدارس التعليم الفنى تنتج جميع أنواع الزي المدرسي لجميع مراحل التعليم، والعام الماضى حققنا كميات كبيرة من الزى المدرسى والمنتج يلقى إقبال من المدارس لعدة أسباب منها الكولتي والسعر مناقس وأقل من سعر السوق .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن التعليم الفني بمدرسة محمد علي الزخرفية صنع هذا العام 174 ألف ملف تقديم للطلاب بسعر 20 جنيها فقط أقل من الموجود في المكتبات 50 جنبها وذلك التوفير لصالح أولياء الأمور ، وواضح أن لدينا عدد 2 منفذ ثابت في منطقة برج العرب واخر في منطقة الرأس السوداء لبيع منتجات التعليم الفني بمدارس الزراعة لبيع جميع منتجات من البان والجبن ولحوم ودواجن من انتاج مدارس الزراعة ، والتربية والتعليم تشارك في جميع مؤسسات داخل محافظة الإسكندرية.

شهد الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، احتفالية تكريم اوائل الشهادات العامة، التي نظمتها محافظة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عربي أبو زيد مدير تعليم الإسكندرية، حيث تم تكريم 98 طالب وطالبة من اوائل الشهادات العامة.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية والدكتور علي عبد المحسن نائب رئيس جامعة الإسكندرية، ومدير الدعوة بالأزهر الشريف، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب، وممثل الكنيسة بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأجهزة التفيذية بالمحافظة، ومديرية التعليم وأولياء أمور الطلاب.