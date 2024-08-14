تعرف على أول مركز خدمة للطلاب ذوى الإعاقة بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت جامعة بنى سويف ، افتتاح أول مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة لتقديم خدمات أكاديمية للطلاب ذوى الإعاقة على مستوي كليات ومعاهد الجامعة وذلك بمجمع 330 فدان.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أنه تم افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة لتقديم خدمات أكاديمية للطلاب ذوي الإعاقة على مستوي كليات ومعاهد الجامعة وذلك بمجمع 330 فدان ، و بالتعاون مع برنامج منح الجامعات الحكومية و" أمديست".

وأضاف الدكتور منصور حسن أن المركز يشمل على معامل وقاعات تدريب الطلاب ذوى الهمم ومعامل كمبيوتر ومكتبة، وقاعة للطباعة بطريقة برايل ، وقاعات أدوات مساعدة وأنشطة.



وأوضح رئيس الجامعة أن المركز يهدف إلى نشر الوعي بقضية ذوي الهمم وتقديم العديد من الخدمات الأكاديمية لهم وذلك على مستوي كافة أنواع الإعاقات المختلفة ، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الدورات التدريبية والأنشطة المتنوعة لهم ولأسرهم ولكل الأخصائيين العاملين في مجال الإعاقة ، فضلاُ عن تقديم خدمات التأهيل المهني وذلك بهدف إعداد طلاب جامعيين من ذوي الهمم يتمتعون بفرص تعليمية متساوية مع أقرانهم في بيئة آمنه وتحقيق التمكين والإتاحة والتأهيل لسوق العمل.

وأشار الدكتور منصور حسن إلى أن المركز يهدف أيضاً إلى توحيد الجهود المبذولة داخل الجامعة للعمل تحت مظلة واحدة من خلال المركز لتكوين بيئة أكاديمية داعمة للطلاب ذوي الإعاقة وتقديم الاستشارات لهم ولأعضاء هيئة التدريس والعاملين وكل من يتعامل معهم داخل الجامعة.