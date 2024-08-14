بعد واقعة تجول كلب داخل مستشفى.. صحة قنا: تقرير عاجل وإحالة أفراد النوبتجية للتحقيق

قنا صابر سعيد

قال الدكتور أشرف السيد، المتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بقنا، إنه إيماءً إلي ما هو متداول علي مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود "كلب" داخل مستشفي صدر قنا، نوضح أنه في غير مواعيد العمل الصباحية خلال النوبتجية.

وأوضح السيد، أنه تم التوجيه لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الصحة لعمل تقرير عاجل ومفصل عن الواقعة وإحالة جميع أفراد النوبتجية ومشرفي شركة الأمن والنظافة والمدير المناوب ومعاون المستشفي للتحقيق العاجل والتوجيه بأقصي عقوبة لمن يثبت تقصيره.

وتهيب مديرية الصحة بقنا، المواطنين بسرعة التواصل مع إدارة المستشفيات أو أماكن تقديم الخدمات الطبية بشكل عاجل حال ملاحظة أي مخالفة أو تقصير أو رفع الشكوى إلي مديرية الصحة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدين الحرص الدائم والمستمر على صحة وسلامة المرضى وذويهم.