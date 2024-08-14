بايدن يسخر من "أخلاق ترامب الحميدة".. ويؤكد: سأحضر حفل تنصيبه إذا فاز

كتبت نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن انه سيحضر حفل تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب إذا فاز فى انتخابات نوفمبر المقبل، ساخرا من إخلاق سلفه عندما سئل عما إذا كان سيحضر أداء اليمين الدستورية في يناير 2025، وقال: "لدى أخلاق جيدة، وليس مثله".

وفقا لصحيفة ذا هيل، لم يحضر ترامب حفل تنصيب بايدن في يناير 2021 بعد أن هزمه الرئيس في انتخابات 2020. وانسحب بايدن من سباق 2024 ضد ترامب الشهر الماضي، ثم أيد لاحقًا نائبته كامالا هاريس، التي أصبحت منذ ذلك الحين المرشح الديمقراطي.

كما تم الضغط على بايدن بشأن دعواته لتهدئة خطابه في أعقاب محاولة اغتيال ترامب الشهر الماضي، وعندما سئل عما إذا كان وصف ترامب بأنه يشكل خطرا على الأمن الأمريكي يخفف من حدة خطابه، أجاب الرئيس: "هذا مجرد بيان. هذا بيان واقعي".

وفي أعقاب إطلاق النار، ألقى بايدن - الذي كان لا يزال يترشح للرئاسة في ذلك الوقت - خطابًا في وقت الذروة للدعوة إلى خفض درجة الحرارة في السياسة الأمريكية، ومن المقرر أن يتحدث بايدن في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو يوم الاثنين لبدء الحدث.

ومنذ إعلان ترشحها رسميا بدلا من بايدن، اكتسبت كامالا هاريس زخمًا في استطلاعات الرأي الوطنية والولايات المتأرجحة وتقدمت على ترامب في عدة ملفات.