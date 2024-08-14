باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا احتفالات الاستقلال إلى 83 قتيلا ومصابا

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أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في الهواء خلال الاحتفالات بذكرى استقلال البلاد إلى 3 قتلى و80 مصابا.



وذكرت قناة "سماء تي.في." الباكستانية أن رضيعا لقي مصرعه وأصيب 70 آخرون بمدينة "كراتشي" بينهم نساء وأطفال وضابط شرطة، فيما قتل اثنان وأصيب عشرة آخرون بمدينة "حيدر اباد".



وألقت الشرطة القبض على 25 شخصا وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر، متعهدة بتكثيف جهودها ضد الحيازة غير القانونية للأسلحة والمتورطين في إطلاق النار.



وأثارت الحوادث حالة من الغضب بين المواطنين في باكستان خاصة مع وقوعها خلال الاحتفال بالذكرى الـ77 لاستقلال البلاد، ما زاد من كثافة المطالبات بتطبيق أكثر صرامة للقوانين ضد ممارسات إطلاق النار خاصة خلال الاحتفالات الوطنية.