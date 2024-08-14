"المصطلحات التجارية" ختام الدورات التدريبية للمعسكر التدريبي للابتكار وريادة الأعمال بجامعة دمنهور

اختتم البرنامج التدريبي للابتكار وريادة الأعمال للعام الجامعي2024-2025 الذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة وذلك خلال عقد دوراته التدريبية " المصطلحات التجارية" تمهيدا لإطلاق مسابقة طلاب من أجل مصر للابتكار وريادة الأعمال 2024-2025

يأتي البرنامج التدريبي تنفيذا لتكليفات الأستاذ الدكتورمحمد أيمن عاشور ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدعم ثقافة الإبداع والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر بين طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية،



وذلك إيمانًا بأهمية دورهم في دفع عجلة التقدم والتنمية في مختلف المجالات، حيث يعد الابتكار وريادة الأعمال من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.



و تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، وإشراف الأستاذ الدكتورة إيمان العرجاوي - مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة دمنهور، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



شهد المعسكر التدريبي حضور عدد كبير من الطلاب من مختلف كليات جامعة دمنهور ما بين جميع التخصصات العلمية والنظرية، وتضمن آخر أيامه محاضرة بعنوان المصطلحات التجارية حاضر بها الدكتورة سناء الشوبكي - مدرس اللغة الإنجليزية بكلية التجارة جامعة دمنهور ، حيث أوضحت

المصطلحات التجارية في اللغة الإنجليزية لمواكبة سوق العمل وتطوراته.



وقد اختتم المعسكر التدريبي فاعليات دوراته التدريبية انطلاقا لبدايات جديدة مثمرة في عالم الإبداع والابتكار بعد رحلة مليئة بالسعي والإلهام والتطوير من جانبهم أبدى الطلاب سعادتهم بالمعلومات القيمة التي تلقوها خلال المحاضرة ومدى استفادتهم منها ومن المعسكر التدريبي ككل.



جدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل الطلاب المشاركين الذين يرغبون في تطوير أفكارهم إلى نماذج عمل حقيقية وإنشاء شركات ناشئة، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال و العمل الحر، ويأتي البرنامج ﻓﻲ إطار اهتمام الجامعة بدعم الابتكار ورﯾﺎدة الأعمال

وقرار الأستاذ الدكتور / إلهامي ترابيس - رئيس الجامعة بإطلاق عام ٢٠٢٤ ـ ٢٠٢٥ عاما للابتكار وريادة الأعمال بجامعة دمنهور،

استكمالا للدور الفعال الذي تقوم به الجامعة ﻣن ﺧﻼل رﻋﺎﯾﺔ ودﻋم اﻟﻧﺷﺎط الطلابي.