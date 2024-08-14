المصطافون يشاركون الصيادين رحلتهم وحصد الأسماك.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة بورسعيد، تزامناً مع وجود أحلى المشاهد بالبحر وهي رحلة الصيادين .

وتنتشر على طول ساحل محافظة بورسعيد الذي يمتد إلى 6 كيلو متر صيادين بمراكب صغيرة تستغرق رحلتها في المياه ما يقرب من 3 ساعات، وتشتهر باصطياد سمك السردين، ويطلق عليها اسم "صيادين الضهره".

ويبدأ الصيادون في وضع الشباك من عربات خشبية صغيرة على مركب الصيد، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى أعلى المركب والإبحار إلى عمق البحر بمسافة تبعُد عن الشاطئ مسافة تقرب من ال 150 متر.

ويشارك المصطافون، الصيادين في رحلة الصيد من إعداد العدة وسحب الشباك التي يتواجد بها رزق اليوم من أسماك وبحريات.