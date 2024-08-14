القوات المسلحة تهنئ سارة سمير لحصولها على الميدالية الفضية بأولمبياد باريس

كتب زكى القاضى

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ووفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة اللاعبة سارة سمير وبعثة المنتخب المصرى المشارك فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فور وصولها إلى أرض الوطن وسط إستقبال جماهيرى حافل بمطار القاهرة الدولى .



هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبة سارة سمير لاعبة المؤسسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية بعد نجاحها فى تحقيق المركز الثانى وحصد الميدالية الفضية فى منافسات رياضة رفع الأثقال وزن (81) كجم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، كما وجهت الشكر والتقدير لكافة أبنائها المشاركين ضمن بعثة المنتخب المصرى المشارك بالدورة ، مؤكدة حرصها على مواصلة الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية العالمية .



