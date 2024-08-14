العثور على جثة طفلة من ضحايا غرق أسرة فى نهر النيل بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

انتشل رجال الإنقاذ النهرى، صباح اليوم، جثة طفلة من ضحايا حادث مصرع أسرة مكونة من عامل و3 من أبنائه، غرقا فى نهر النيل، بإحدى قرى أطفيح فى الجيزة، حيث تم العثور على جثة الطفلة مروة أشرف سمير، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى.

ويكثف رجال الإنقاذ النهرى جهودهم لانتشال جثتى والدها وشقيقتها، بينما تم انتشال جثة شقيقها فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

لقى 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم غرقا فى نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد غرق 4 أشخاص فى نهر النيل، بإحدى قرى أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن أب و3 من أبنائه تعرضوا للغرق، خلال محاولة الضحايا إنقاذ أحدهم وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة.