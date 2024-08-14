السيطرة على حريق فى أشجار نخيل بقرية الدقيرة جنوب الأقصر دون مصابين

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم، الأربعاء، في السيطرة على حريق نشب داخل حوش للماشية وعدد من أشجار النخيل بقرية الدقيرة، مما أتى على محتويات الحوش من ماكينات رى وعربات كارو، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق في حوش للماشية وبعض أشجار النخيل حوله بمنطقة قرية الدقيرة التابعة لمركز ومدينة إسنا، مما أسفر عن تفحم عربتين كارو و3 ماكينات رى وبعد محتويات الحوش، وعدد من أشجار النخيل بالمنطقة المحيطة، وتمت السيطرة على النيران دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق بالواقعة.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، في السيطرة على حريق محدود داخل شقة سكنية بمنطقة شرق السكة الحديد دون مصابين أو خسائر في الأرواح، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة شرق السكة الحديد، وانتقلت على الفور سيارتى إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.