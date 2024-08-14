السلطات الأمريكية تضبط طن من مخدر "الميثامفيتامين" مخبأ فى شاحنة "كرفس"

كتبت : نهال أبو السعود

عثرت السلطات الأمريكية على اكثر من طن من مخدر الميثامفيتامين مخبأة في شاحنة تحمل "كرفس" مخبأة في سوق للمزارعين في جورجيا، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

وقالت السلطات في مؤتمر صحفي، إن ما وصفته إدارة مكافحة المخدرات بواحدة من أكبر المضبوطات من نوعها، حيث صادر العملاء المخدر الذي تم تسليمه إلى سوق المزارعين بولاية أتلانتا، وقال الوكيل الخاص المسؤول في إدارة مكافحة المخدرات، روبرت مورفي، إن الوكالة علمت بوجود نصف مقطورة قادمة عبر الحدود المكسيكية، وقام العملاء بتتبع المخدرات إلى سوق المزارعين، وأضاف أنه تم العثور على المخدرات داخل الشاحنة.

وقال مورفى: "لقد تم احتواء هذا في كمية من الكرفس.. لقد كان مختبئًا في الكرفس. من الواضح أننا تخلصنا من الكرفس. هذا لم يصل إلى المتجر"

وذكرت محطة أتلانتا التليفزيونية أنه تم القبض على مواطن مكسيكي. ولم تتوفر تفاصيل حول المشتبه به والتهم الموجهة إليه على الفور وقالت السلطات إن استخدام المنتجات لإخفاء المخدرات أصبح تكتيكًا متكررًا للمهربين.