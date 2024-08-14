السفير المصري يبحث مع رئيس البرلمان السنغافورى سبل دعم العلاقات بين البلدين

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بحث سفير مصر فى سنغافورة أحمد مصطفى مع رئيس البرلمان السنغافورى سياه كيان بينج سبل تدعيم العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وطلب رئيس البرلمان السنغافوري، خلال اللقاء، نقل تحياته إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا اعتزاز بلاده بعلاقاتها مع مصر والتي كانت من أوائل دول العالم اعترافاً باستقلال سنغافورة عام 1965 وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين حظى البلدان بعلاقات متميزة على كافة الأصعدة وحرصا على التنسيق الكامل والفعال بينهما فى مختلف المحافل الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء، أن رئيس البرلمان السنغافوري أعرب عن استعداده لمد جسور التواصل والتعاون مع البرلمان المصري العريق والاستفادة من خبراته العريضة، حيث يعد البرلمان المصري من أقدم برلمانات العالم، بما في ذلك تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية تحقيقاً لمزيد من التقارب بين الشعبين الصديقين.

ويذكر أن البرلمان السنغافوري يتكون من غرفة واحدة فقط وهي مجلس النواب وتعود نشأته إلى عام 1959 عند انضمام سنغافورة لاتحاد الملايو قبل استقلالها عنه عام 1965.