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الرئيس السيسي: السفارة المصرية عادت للعمل فى مقديشو واستئناف حركة الطيران

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 06:42 م
الرئيس السيسي: السفارة المصرية عادت للعمل فى مقديشو واستئناف حركة الطيران الرئيس السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن السفارة المصرية في مقديشو عادت للعمل مرة أخرى واستأنفت عملها، وخطوط مصر للطيران بين القاهرة ومقديشيو عادت لعملها، لافتًا إلى وجود بنك مصرى فى الصومال، كل هذه إجراءات تهدف إلى تأكيد التعاون والأخوة بين البلدين.

أضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي بقصر الإتحادية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الاتفاق بين وزاري الدفاع المصري والصومالي، يصب في إطار التعاون بين الدولتين، والتعاون دائما ما يهدف إلى البناء والتنمية والتعمير، ولا يوجد تدخل في شؤون الدول، وما يحكم مسارات سياساتنا هو احترام القانون الدولي والأعراف الدولية وسيادة الدول.


وواصل: «من المهم بالنسبة لدول القارة الإفريقية ودول الجوار، أن تحترم سيادة الدول والحفاظ على استقلالها، وما يحكم الدول الإفريقية هو التعاون فيما بينها، وليس أكثر من ذلك».







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