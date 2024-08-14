اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أغسطس 2024 03:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الحكومة تعيد تخصيص قطعة أرض بالمنوفية للمشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 02:15 م
الحكومة تعيد تخصيص قطعة أرض بالمنوفية للمشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، بمساحة 3888.44 فدان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتوسع في الاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقاً للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة من التلوث.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 1.63 فدان ناحية مدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، وأن يعاد تخصيصها لاستخدامها في تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.







تجميع وتصنيع مشتقات البلازما

الحكومة

ازالة صفة النفع العام

طاقة شمسية

مصطفى مدبولى




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