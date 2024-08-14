اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الأمريكى يعلن تدمير زورقين للحوثيين بالبحر الأحمر

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 08:49 ص
الجيش الأمريكى يعلن تدمير زورقين للحوثيين بالبحر الأحمر الحوثيين ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكى، اليوم الأربعاء، أنها دمرت خلال الساعات الـ24 الماضية زورقين تابعين للحوثيين فى البحر الأحمر.

وذكرت القيادة - في بيان على منصة "إكس" أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير سفينتين حوثيتين في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة أن هذه السفن شكلت تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، معتبرة أن هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين يستمر في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين.







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اليمن




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