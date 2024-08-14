الجامعة الألمانية تقدم منحة لأوائل الثانوية العامة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن ورود منحة من الجامعة الألمانية الدولية GIU مقدمة للعشرة أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة الإسماعيلية للعام الدراسى 2023/2024.



وذلك فى إحدى تخصصات الجامعة وهى كالتالي: كلية الهندسة تخصصات السيارات ميكاترونيك الكهربائية" - الطاقة - التصنيع - الروبوتات التشغيل الآلى - التحكم والميكنة كلية إدارة الأعمال التمويل والعلوم المصرفية - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - الإدارة الدولية - اللوجستيات - التسويق الرقمى - إدارة العقارات السياحة وإدارة الضيافة برنامج معلوماتية الإدارة - كلية الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا - كلية التكنولوجيا الحيوية - كلية الهندسة".



وأيضًا الهندسة المعمارية التصميم المعمارى - العمارة الداخلى، كلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر تخصصات علوم الكمبيوتر التطبيقية الذكاء الاصطناعى - علوم قواعد البيانات - هندسة البرمجيات - أمن المعلومات والبيانات تكنولوجيا الإعلام كلية التصميم تخصصات (التصميم الصناعى - تصميم أزياء) علما بأن لغة التدريس بالجامعة هى اللغة الإنجليزية.



وعلى من يرغب فى التقديم سرعة التوجه إلى مبنى مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لملء استمارة رغبة الطالب فى التقدم للمنحة وإنهاء كافة الإجراءات بالمديرية ومن ثم توجه الطالب لإدارة الجامعة وتقديم المستندات المطلوبة قبل يوم 21 أغسطس الجارى.