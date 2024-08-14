التحالف الوطنى ينظم يوما ترفيهيا للأيتام بالفيوم ضمن حملة إيد واحدة.. فيديو

كتبت إسراء بدر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذًا لحملة "ايد واحدة"، نظمت مؤسسة الجارحي يومًا ترفيهيًا مميزًا لأطفال الأيتام في محافظة الفيوم.

وشارك في هذا اليوم العديد من قيادات المؤسسة والعاملين بها ومتطوعيها، الذين حرصوا على مشاركة الأطفال فرحتهم بالعطلة الصيفية. وتضمن البرنامج رحلة ممتعة إلى منتج نورياس على ضفاف بحيرة قارون، حيث تم تقديم وجبة غداء شهية وتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي أسعدت قلوب الأطفال.

ويأتي هذا اليوم الترفيهي استمرارًا لتقليد عريق تتبعه مؤسسة الجارحي منذ سنوات، حيث تسعى دائمًا إلى إسعاد الأيتام وتوفير أجواء من الفرح والسعادة لهم. كما تقدم المؤسسة للأيتام على مدار العام كافة أوجه الدعم العيني والمالي بالتعاون مع الجمعيات الشريكة ومؤسسات الدولة، بهدف توفير حياة كريمة لهم.

وقد عبر الأطفال الأيتام عن بالغ سعادتهم بهذا اليوم المميز، مشيدين بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني، في إسعادهم وتقديم الدعم لهم في مختلف المناسبات.