الإعدام لعاطل قتل صديقه داخل مسكنه بسبب خلافات بينهما فى الجيزة

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة عاطل بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل صديقه عمدا مع سبق الاصرار والترصد، داخل مسكنه بسبب خلافات بينهما فى منطقة الجيزة.

وصدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى، وعضوية المستشارين محمد أنور وبهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "م.ع" محبوس، قتل عمدا صديقه، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله علي أثر خلافات بينهما، مستخدما سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، حيث توجه لمسكنه بعدما تأكد أنه متواجد فيه، دخل شقته عنوة وتعدى عليه بالسلاح وأصابه بطعنات فى مناطق مختلفة بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه وفر هاربا.