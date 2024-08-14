اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالبحيرة: نفذنا 20 سرقة بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى 4 عاطلين باعترافات تفصيلية، أمام جهات التحقيق في البحيرة ، تفيد بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة كفر الدوار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكاب 20 واقعة سرقة بأسلوب المغافلة، وبيعها لدى مالك محل موبايلات سيئ السمعة تم ضبطه.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.