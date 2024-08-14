اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 08:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالبحيرة: نفذنا 20 سرقة بأسلوب المغافلة

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 08:00 ص
اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالبحيرة: نفذنا 20 سرقة بأسلوب المغافلة متهم - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى 4 عاطلين باعترافات تفصيلية، أمام جهات التحقيق في البحيرة ، تفيد بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة كفر الدوار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكاب 20 واقعة سرقة بأسلوب المغافلة، وبيعها لدى مالك محل موبايلات سيئ السمعة تم ضبطه.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.







سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة