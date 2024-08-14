اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أغسطس 2024 06:25 م
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إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بنزلة محور عدلى منصور ببنى سويف

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 05:30 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بنزلة محور عدلى منصور ببنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بنزلة محور عدلى منصور من ناحية الشرق بمحافظة بني سويف.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم سيارتين ميكروباص بنزلة محور عدلى منصور من ناحية الشرق.

واستقبل مستشفي بني سويف التخصصي إيمان حمدي محمود 24 سنة، وحنان حامد معوض 40 سنة، وابتسام رمضان عبد الحليم 39 سنة، وهند جابر عبد العزيز 35 سنة، وأنهار أحمد عبد الوهاب 35 سنة، وريهام صلاح مجدي 24 سنة، وأسماء سيد مبارك 37 سنة، وأسامة الشحات الورداني 42 سنة، وشيماء جمال سيد 25 سنة، وجميعهم مصابين بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى  تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى .

 







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