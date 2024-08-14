اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أغسطس 2024 05:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 03:46 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية سيارة إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وجرار زراعي أمام كوبري الفرماوي بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القرين المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين المركزي بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم افسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وجرار زراعي أمام كوبري الفرماوي بمدينة القرين، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

 







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