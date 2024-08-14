إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة وطفل سقطت عليه مروحه بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل اليوم الأربعاء ، وذلك بالقرب من نقطة الكيلو 55 على طريق " الفرافرة - عين دلة" بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " الفرافرة - عين دلة" بمركز الفرافرة بمنطقة الكيلو 55 من الطريق، أسفر عن إصابة كل من محمد حمدي يوسف، 13 سنة، ومقيم محافظة بني سويف، بدر أيمن عتريس، 23 سنة ومقيم محافظة الفيوم، أحمد رجب محمود، 20 سنة ، ومقيم محافظة بني سويف.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون وحدة المرور بالمركز رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وفى سياق آخر أصيب طفل، بجروح في رأسه، اليوم الأربعاء، في حادث بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، وذلك بعد سقوط مروحة سقف على رأسه و يدعى " مصطفى. أ.م" 7 سنوات ومقيم مركز باريس مما تسبب في إصابته بجرح قطعي في فروة الرأس وجرى نقله لمستشفى باريس المركزي.

وقررت مستشفى باريس المركزي تحويل الطفل المصاب لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وجرى نقل الطفل عبر سيارات مرفق الإسعاف بالوادي الجديد.



