أهالى كفر إبراش بالشرقية يشيعون جنازة شقيقتين وابنة عمهما ضحايا حادث أبو زعبل

الشرقية فتحية الديب

شيع أهالي قرية كفر إبراش بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية،فجر اليوم، جنازة شقيقتين وابنة عمهما؛ فارقن الحياة إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى طريق أبو زعبل بمحافظة القليوبية.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثامين الثلاثة فى مسجد الجزارين بالقرية، بعدما حضرت عربات نقل الموتى تحمل الجثامين إلى القرية وسط حضور كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث اتشحت القرية بالسواد منذ نبأ وفاة الفتيات الثلاث.

كان حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع بطريق أبو زعبل بمحافظة القليوبية، أسفر عن مصرع كل من: "إسراء حسن عثمان"، وشقيقتها "منى حسن عثمان"، وابنة عمهما "أسماء محمد عثمان"، فيما أصيب 5 أشخاص آخرين بكدمات وجروح إثر الحادث.