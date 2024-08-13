ABC News: أكثر من نصف ولايات أمريكا تسجل مستوى مرتفع جدا من نشاط كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة ABC News الأمريكية إن أكثر من نصف الولايات الأمريكية تسجل مستويات مرتفعة للغاية من نشاط كوفيد 19، حيث لا يزال الفيروس منتشرا ويزداد فى أجزاء كثيرة من البلاد، وفقا لأحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية.

وأشار التقرير إلى أن 27 ولاية على الأقل تسجل مستويات مرتفعة للغاية، بينما سجلت 17 ولاية مستويات مرتفعة من نشاط فيروسى فى مياه الصرف الصحى.

ولا تزال المنطقة الغربية تشهد مستويات هي الأعلى بعدها مناطق الجنوب ثم الغرب الأوسط والشمال الشرقى على التوالي.

وتقترب المستويات الحالية، وإن كانت لا تزال أقل، مما كانت عليه فى أشهر الشتاء، حيث تزداد انتشار الأمراض التنفسية.

وتأتى بيانات مياه الصرف الصحى مع قيود فى مدى تمثيلها لانتشار الأمراض التنفسية فى المجتمع لكنها قد تكون أفضل البيانات المتاحة، كما يقول الخبراء.

وقال د. جون براونشتاين ، عالم الأوبئة ومسئول الابتكار الرئيسي في مستشفى بوسطن للأطفال، إنه في حين أن مياه الصرف الصحي ليست مقياسًا مثاليًا، إلا أنها أصبحت حيوية بشكل متزايد في سد الفجوات التي خلفها غياب الإبلاغ الشامل عن الحالات وبيانات الاستشفاء".

لقد تضاءل نطاق العديد من أنظمة المراقبة الوطنية منذ انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة الوطنية، مما ترك السلطات بموارد محدودة لمراقبة كيفية انتشار الفيروس.

وأضاف براونشتاين إنه مع تضاؤل أنظمة المراقبة التقليدية، ظهر تحليل مياه الصرف الصحي كواحد من أكثر الأدوات موثوقية التي لدينا لمراقبة نشاط COVID-19 في المجتمعات".

كما أن أنظمة مراقبة كوفيد المحدودة الأخرى مثل زيارات قسم الطوارئ وإيجابية الاختبار آخذة في الارتفاع، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. تظل الوفيات الناجمة عن الفيروس ثابتة نسبيًا، خاصة مقارنة بالسنوات السابقة.