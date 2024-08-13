62.77 مليار دولار قيمة قرض من بنك إيكواس لدعم البنية التحتية فى غينيا

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وقع بنك الاستثمار والتنمية التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اتفاقيتي قرض بقيمة 62.77 مليون دولار أمريكي؛ من أجل دعم البنية التحتية في غينيا.



ووفقا لبيان لمجموعة "إيكواس"؛ فإن هاتين الاتفاقيتن تمثلان المرحلة الأولى من اتفاقية شاملة بقيمة 307 ملايين دولار من أجل تعزيز البنية التحتية والتنمية الريفية في غينيا.



وأشار البيان إلى أن اتفاقيتي القرض ستمولان مشروعات البنية التحتية الحيوية للمياه في غينيا. ويتضمن القرض الأول، وقيمته 28.4 مليون دولار أمريكي، تمديد شبكات مياه الشرب إلى 205 آلاف و204 أشخاص في ثلاث مدن غينية بحلول عام 2035.



أما القرض الثاني، وقيمته 34.3 مليون دولار أمريكي، فيشمل بناء 150 بئرا مجهزة بمضخات يدوية وإقامة 100 نظام لإمدادات المياه الصالحة للشرب في إقليمي غينيا العليا وغينيا الحرجية من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.



وأوضح البيان أن الاتفاقيتين تظهران التزام البنك بدعم خطة التنمية الوطنية لغينيا وبرامج التنمية لجميع الدول الأعضاء في مجموعة "إيكواس".



من جهة أخرى، قدم البنك الإسلامي للتنمية تبرعا بقيمة 22 مليون دولار أمريكي في صورة معدات وجرارات زراعية ودرجات نارية ثلاثية وثنائية العجلات من أجل دعم الزراعة والمزارعين في غينيا.



ووفقا لبيان لوزارة الزراعة في غينيا، نشرته على حسابها بموقع إكس للتواصل الاجتماعي، فقد سلم البنك الإسلامي لتنمية للمزارعين أكثر من 300 معدة زراعية في إطار مشروع التنمية الريفية المتكاملة الذي يهدف إلى الحد من القيود المتعلقة بالتنمية الزراعية في 3 محافظات بشمال شرق غينيا.



ويستهدف هذا التبرع المقدم من البنك الإسلامي للتنمية، على نطاق أوسع، دعم تنفيذ مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في غينيا الذي بدأ في عام 2019 وهو خطة حكومية تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي ووصول المنتجين إلى الأسواق في خمس سلاسل قيمة زراعية ذات أولوية منها الأرز والذرة والبطاطس.



تجدر الإشارة إلى أن الزراعة في غينيا تسهم بنسبة 27.3% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويعمل بها حوالي 60% من القوة العاملة.