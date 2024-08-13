اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 04:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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370 تصريحا لمحلات مشاركة بأوكازيون الإسكندرية و26 محضر مخالفة

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 03:13 م
370 تصريحا لمحلات مشاركة بأوكازيون الإسكندرية و26 محضر مخالفة حملات تموينيه - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات لمتابعة فعاليات الأوكازبون الصيفي ، وذلك بعد مرور أسبوع من انطلاقه، وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى أن مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بقيادة المهندس السيد حرز الله تتابع باهتمام مراقبة الاسواق للتأكد من تطبيق المحلات و الأنشطة التجارية المشاركة فى الاوكازيون مما يعود بالنفع على المواطنين 

و أصدر المهندس السيد حرز الله تعليمات مباشرة الى الادارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة  بتشديد الرقابة على الأسواق و التأكد أن جميع المحلات المشاركة فى الاوكازيون تم استصدار لها تصاريح و أن التخفيضات حقيقية

و قد أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية أن عدد التصاريح التى تم إصدارها للمحلات المشاركة بلغت حتى الآن 370 تصريح لمحلات و انشطة تجارية مختلفة.


و قد حررت الإدارة 23 محضر اوكازيون بدون تصريح، و تحرير 3 محاضر  اوكازيون وهمي ، و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات

 

 







الاسكندرية

الاوكازيون الصيفى

تخفيضات الاوكازيون

تموين الاسكندرية




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