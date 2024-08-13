370 تصريحا لمحلات مشاركة بأوكازيون الإسكندرية و26 محضر مخالفة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات لمتابعة فعاليات الأوكازبون الصيفي ، وذلك بعد مرور أسبوع من انطلاقه، وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى أن مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بقيادة المهندس السيد حرز الله تتابع باهتمام مراقبة الاسواق للتأكد من تطبيق المحلات و الأنشطة التجارية المشاركة فى الاوكازيون مما يعود بالنفع على المواطنين

و أصدر المهندس السيد حرز الله تعليمات مباشرة الى الادارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة بتشديد الرقابة على الأسواق و التأكد أن جميع المحلات المشاركة فى الاوكازيون تم استصدار لها تصاريح و أن التخفيضات حقيقية

و قد أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية أن عدد التصاريح التى تم إصدارها للمحلات المشاركة بلغت حتى الآن 370 تصريح لمحلات و انشطة تجارية مختلفة.



و قد حررت الإدارة 23 محضر اوكازيون بدون تصريح، و تحرير 3 محاضر اوكازيون وهمي ، و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات