وكيل أوقاف دمياط يشهد فعاليات برنامج النشاط الصيفي التثقيفي للأطفال

دمياط معتز الشربيني

شهد الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط اليوم فعاليات برنامج النشاط الصيفي للأطفال بالمسجد الكبير بأبو جريدة التابع لإدارة أوقاف الروضة، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع الوعى لدى الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل الذي أطلقته وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.

وذلك بحضور الدكتور علي إسماعيل صابر مدير الدعوة وفضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف ابو الاسعاد مدير إدارة أوقاف دمياط و الشيخ محمد فتحى عزت مدير إدارة أوقاف الروضه والشيخ صلاح كامل المفتش بإدارة الروضه والشيخ أسامه سلال إمام المسجد والقائم علي النشاط.

بدأت الفعاليات بتلاوة قرآنية عطرة ثم فقرات متنوعه للمواهب وكلمة ترحيب للشيخ اسامه سلال والتي وجه خلالها الشكر وكيل الوزارة على تشريفه وحضوره فعاليات برنامج النشاط الصيفى للطفل.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن النشاط الصيفى للطفل يشرف عليه أئمة وواعظات الاوقاف بهدف الحفاظ على النشء، كما عبر عن سعادته بمستوى الاطفال ومدى تجاوبهم وتفاعلهم مع فعاليات برنامج النشاط الصيفي.



وفى ختام الفاعلية وسط جو يسوده البهجة والسرور، وجه أهالي الأطفال من أبناء هذه البلد الريفية الشكر لوكيل وزارة الأوقاف على هذا البرنامج المثمر والمتميز والذى سيعود بالخير الوفير على أطفالنا.