اليوم السابع
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هيئة التجارة البريطانية: هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 04:11 ص
هيئة التجارة البريطانية: هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن الهجوم على سفينة
أحمد علوى

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أفادت الهيئة البريطانية لعمليات التجارة البحرية بوقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الحادث وقع عند الساعة 22:44 مساء الاثنين 12 أغسطس بتوقيت UTC على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني.

وأضافت الهيئة أنها تلقت بلاغا من صاحب السفينة بوقوع انفجار بالقرب منها، مشيرة إلى ان السفينة وطاقمها بأمان، وهي تواصل رحلتها.

يذكر أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تستهدف السفن التي تعتبرها مرتبطة بإسرائيل وحلفائها في مياه البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب منذ نوفمبر الماضي، حيث أعلنت عن بدء إطلاق هجماتها "تضامنا" مع قطاع غزة الذي تجري فيه إسرائيل عملية عسكرية ضد حركة "حماس" منذ 7 أكتوبر 2023، ردا على هجوم "حماس".







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