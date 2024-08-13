ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 13/8/2024 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:47 ص
موعد صلاة الظهر 1:00 ص
موعد صلاة العصر 37: 4
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:03
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:48 ص
موعد صلاة الظهر 1:05
موعد صلاة العصر 4:43
موعد صلاة المغرب 7:46 م
موعد صلاة العشاء 9:11 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:41
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد صلاة العصر 4:33 م
موعد صلاة المغرب 7:36 م
موعد صلاة العشاء 9:00 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:40
وقت صلاة الظهر 12:48
موعد صلاة العصر 4:21 م
وقت صلاة المغرب 7:25 م
وقت صلاة العشاء 8:45 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:53 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 ص
موعد صلاة العصر 23: 4
موعد صلاة المغرب 7:27 م
موعد صلاة العشاء 8:45
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