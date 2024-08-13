نقابة عمال التجارة تبحث آليات عودة البائعين بالعتبة والموسكى لأماكنهم

كتبت آية دعبس

التقت النقابة العامة للتجارة مع مجموعة من تجار وبائعي العتبة المتضررين من الحريق الذي نشب بمنطقة العتبة والموسكي الأسبوع الماضي، حضر الاجتماع كل من عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد عبد ربه، رئيس النقابة العامة للتجارة.

ناقش الاجتماع تداعيات الحريق والحلول المقترحة، ووضع حلول جذرية لتنفيذ مطالب المتضررين خلال الفترة المقبلة، كما تم بحث مشاكل التجار والبائعين والمقترحات والحلول الممكنة، مع التركيز على عودة البائعين إلى أماكنهم في أسرع وقت ودراسة التعويض عن الخسائر الناجمة عن التوقف عن العمل أو تلك التي تسبب بها الحريق.



وشدد المشاركون في الاجتماع، على أهمية تكاتف كافة الجهات لمعالجة هذه المشكلة من جذورها بشكل صحيح، خاصة في ظل تكرار الحرائق بمناطق عديدة مع زيادة درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.



وكان قد أطلق الوزير محمد جبران، وزير العمل، مبادرة لمعالجة أسباب الحرائق بالتعاون مع غرفة القاهرة والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، من خلال تشكيل لجنة من ممثلي إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وممثلي وزارة الكهرباء، وممثلي الغرفة التجارية بالقاهرة، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية عن النقابة العامة للعاملين بالتجارة.



