اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 03:43 م
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من القاهرة.. الهجرة الدولية تطلق ورشه عمل للصحفيين حول بيانات المهاجرين

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 03:03 م
من القاهرة.. الهجرة الدولية تطلق ورشه عمل للصحفيين حول بيانات المهاجرين جانب من الورشة
كتبت: هند المغربي

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أطلق المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم ورشة عمل إعلامية إقليمية حول استخدام البيانات فى إعداد التقارير الصحفية للهجرة فى شمال أفريقيا والتى تمتد لمدة يومين.

شارك فى الورشة عددًا من الصحفيين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتناول اليوم الاول من الورشه اتجاهات الهجرة الرئيسيه فى المنطقة والمصطلحات الأساسية التى تغطى تنقل الأشخاص بين الدول وكذلك الهجرة النظامية والتدفقات وتهريب المهاجرين والاختلاف بين مصطلحات اللجوء والهجرة والنزوح والتى قدمها علاء الدريدى مسؤول بحوث البيانات بالمركز الإقليمى للبيانات بمنظمة الهجرة الدولية.


كما تناولت الورشة فى يومها الأول المفاهيم والتقنية الرئيسية لصحافة البيانات بطريقة عملية واستخدام البيانات فى كتابه قصص الهجرة وتوليد افكار القصص والتحقق منها والتى قدمها د. تميم عليان مسؤول قسم الإعلام والتواصل الإقليمى بمنظمة الهجرة الدولية.







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المهاجرين

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شمال افريقيا

الشرق الأوسط




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