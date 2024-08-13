مندوب الجزائر بمجلس الأمن: سكان غزة يخضعون لعقاب جماعي من قبل قوات الاحتلال

كتب أحمد عبد الرحمن

قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن، إن سكان قطاع غزة يخضعون لعقاب جماعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة والاعتداءات على مدارس النازحين، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية".