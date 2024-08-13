مفتى الجمهورية يلتقى نقيب الأشراف ويتفقان على التعاون الكامل

كتب لؤى على

الْتقى اليومَ الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بمكتبه بمقرِّ دار الإفتاء، السيد محمود الشريف -نقيب الأشراف الذي تقدَّم بخالص التهنئة له، على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي به وتعيينه مُفتيًا للديار المصرية.

وقد رحَّب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بالسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، في مقر دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنَّ المؤسسات الدينية كلها "الأوقاف - دار الإفتاء - نقابة الأشراف - مشيخة الطرق الصوفية"، ستظل يدًا واحدة تحت مظلة الأزهر الشريف.

من جانبه، أبدى نقيب الأشراف الاستعدادَ للتعاون الكامل بين نقابة الأشراف ودار الإفتاء المصرية، ضمن التكامل والتعاون بين المؤسسات الدينية المصرية بما من شأنه أن يحقِّق صالح الخطاب الديني ويدعم المنهج الوسطي تحت مظلة الأزهر الشريف.

ودعا نقيب الأشراف المولى عزَّ وجل أن يوفِّق الدكتور نظير عيَّاد في مهمته، وأن يعينه في مهمته الجديدة، وأن ينفع به البلاد والعباد، وأن يكتب له الخير في استكمال مسيرة النجاح التي بدأها الدكتور شوقي علام المفتي السابق، وأن يكون خير خلف لخير سلف.