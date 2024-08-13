مستقبل وطن يُشارك أوائل الثانوية العامة فرحتهم ويوزع عليهم 10 رحلات عمرة بمشتول السوق

الشرقية فتحية الديب

شارك حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، تكريم أوائل الثانوية العامة، وأولياء الأمور فرحتهم بتفوق أبنائهم، عن مركز ومدينة مشتول السوق، تحت رعاية الدكتور علي المقيطي بتوزيع 10 رحلات عمرة، وعشرات الهدايا العينية والدروع التذكارية، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وبتوجيهات من النائب أحمد عبد الجواد،نائب رئيس حزب مستقبل وطن وامين تنظيم الجمهورية.

قال الدكتور محمد سليم، أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، إنه تم توزيع 10 رحلات عمرة لزيارة بيت الله الحرام لاوائل الثانوية العامة وعدد من أهالي مركز مشتول السوق، بجانب الهدايا العينية، والدروع التذكارية، بمشاركة المستشار عبد العزيز الصافي أمين تنظيم المحافظة، والدكتورة زينب فهيم امين المرأة بالشرقية، والكاتب الصحفي خالد جزر أمين مساعد الإعلام، وعدد من القيادات التنفيذية علي رأسهم الأستاذ محمد عبدالفتاح مدير الإدارة التعليمة، والأستاذ أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، والكوادر التعليمية وهيئة التدريس بالمديرية.

وأوضح المستشار عبدالعزيز الصافي، أن هذه الفاعلية تأتي بتوجيهات، أمانة التنظيم المركزية، وجاءت توزيع رحلات العمرة في حفل ضخم نظمته أمانة مشتول السوق برئاسة الدكتور علي المقيطي، مؤكدا بأن توزيع الهديا منها ماجاء عن طريق القرعة العلنية للمشاركين من أبناء قري المركز، وأخرى لـ اوائل الطلاب بالثانوية العامة بالاقسام "علمي علوم، ورياضة، وادبي" وسط حالة من الفرحة العارمة بين الأهالي..

وأثنت الدكتورة زينب فهيم في كلمتها علي دور المرأة، لا سيما أمهات الطلاب الأوائل، المتفوقين فيما قدموه من دور عظيم يخدم أبنائهم والوطن، ووجه رسالة لجموع أولياء الأمور بضرورة مواصلة المجهودات مع أبنائهم، لتكون مرحلة الثانوية العامة ما هي إلا بداية نحو استمرار التفوق والنجاح داخل كلياتهم، المستقبلية.

وفي نهاية الحفل، قدم رئيس مركز ومدينة مشتول السوق رسالة شكر لحزب مستقبل وطن عن دوره الوطني والمجتمعي، لخدمة العملية التعليمية سواء لتشجيعهم الأوائل من طلاب الثانوية العامة، أو دعم الأهالي الفائزين في السحب العشوائي لقرعة رحلات العمرة، وحرص الحزب علي تقديم الدعم المعنوي التذكاري لقرابة المائة معلم من المتميزين، بجانب المتفوقين من اوائل الشهادة الإعدادية والتعليم الفني.