مرصد الأزهر: المليشيات المسلّحة بشرق إفريقيا وغربها تشكّل التهديد الأكبر على أمن القارة

كتب لؤى على

نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية بالكونغو الديمقراطية أنباء عن وقوع هجومين إرهابيين مطلع الأسبوع الحالي بمنطقة بيني الواقعة في إقليم شمال كيفو المضطرب، نُسبا إلى متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، مما أدى إلى سقوط 18 قتيلًا و14 مفقودًا في حصيلة أولية، إضافة إلى احتراق أربعة منازل ودراجتين ناريتين.

بدورها أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الإثنين 12 أغسطس الجاري، الهجومين الإرهابيين معربة عن تضامنها من الحكومة الكونغولية في مواجهة الإرهاب الذي تمارسه مليشيا القوات الديمقراطية المتحالفة وغيرها من المليشيات المسلّحة، ودعمها لكافة الجهود الهادفة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.

وأدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجومين الإرهابيين، فإنه يؤكد على ضرورة العمل على التصدي لهذه المليشيات بشكل فاعل لمنع تكرار هذه الهجمات التي تستهدف الأبرياء، مشدّدًا على أنّ أمن القارة الإفريقية مرهون باستقرار الأوضاع السياسية والعمل على ما يحقق الأمن في ربوعها شرقًا وغربًا بما لا يدع فرصة للتنظيمات الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.



