محافظ جنوب سيناء يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بمدن المحافظة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أكد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، على أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة بمدن المحافظة خاصة بمدينة شرم الشيخ بعد أعمال التطوير التى تمت خلال الفترة السابقة، وكذا الفرص المتاحة بمشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين والذى من المقرر افتتاح المرحلة الأولى منه نهاية العام الحالى.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأهم المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها داخل المحافظة ومناقشة الفرص الجاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج بجنوب سيناء.



واضاف المحافظة، تم عرض الفرض الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بابو زنيمه والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والمواد الخام وتعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية وادارتها وإقامة صناعات تعدينية متعدده مما يتيح فرص عمل هائلة، وكذا استغلال الموقع الاستراتيجى للمدينة والتطويرالشامل لمدن خليج السويس.



كما تم عرض الجهود الجارية لتطوير وتشغيل منطقة حمام موسى لعمل منتجع صحى وعلاجى عالمى من اجل زيادة التنوع السياحى ووضع المحافظة على خريطة السياحة العلاجية العالمية، يأتى ذلك فى ظل تحقيق توجيهات القيادة السياسية لتطوير روافد التنمية المستدامة مصر2030.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الأهمية الاستراتيجية لسيناء باعتبارها محورًا أساسيًا من ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة، وأحد أهم أركان الاقتصاد المصرى بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية.



وأشارت المشاط إلى الطفرات التى شهدتها سيناء خلال الفترات الماضية لافتةً إلى زيادة إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات فى سيناء ومدن القناة، وإلى أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها بخطة العام المالى 24/2025 لتنمية محافظة جنوب سيناء، والتى تضم عددًا كبيرًا من المشروعات فى مجالات الزراعة والرى، ومياه الشرب، والنقل والتخزين، والتعليم، والخدمات الصحية.



وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أهمية استقرار الاقتصاد الكلى من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثمارى وتعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى من الاستثمارات المختلفة، موضحةً أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثمارى بما يفسح المجال للقطاع الخاص المحلى والأجنبى للمشاركة فى المشروعات المختلفة بمحافظات مصر.